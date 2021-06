Esponenti politici insultati e percossi

di Redazione, #Politica

Nel pomeriggio odierno, in via Montanaro angolo via Sesia, si è verificata un’aggressione ai danni di due esponenti del partito “Fratelli d’Italia” in occasione di un’iniziativa politica. I promotori si trovavano all’interno della propria autovettura, in attesa di dare inizio all’allestimento di un banchetto, quando sono stati avvicinati da due uomini che hanno cominciato ad insultarli colpendo l’auto con calci e pugni.

Le due persone, scese dall’auto, sono state percosse riportando lesioni lacerocontuse. Gli agenti della Volanti hanno fermato i due uomini, cittadini con precedenti di Polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, responsabili dell’aggressione.

Così un comunicato stampa della Questura di Torino.

(5 giugno 2021)

