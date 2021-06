Torino: condannato ad oltre 4 anni di carcere per reati informatici 

di Redazione, #Torino

Era già sottoposto da tempo al regime della sorveglianza speciale, con obbligo di permanenza notturna presso il domicilio; lo scorso mercoledì il giovane, un ventottenne particolarmente abile nell’utilizzo dei sistemi telematici, è stato colpito da un Provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino che lo ha condannato a 4 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione per un cumulo di pene. I reati contestatigli vanno dal furto aggravato alla truffa, principalmente informatica; in particolare, tramite l’accesso abusivo a sistemi informatici ed alla sostituzione di persona on line era riuscito ad incassare in diverse occasioni un ingiusto profitto.

Il giovane, domiciliato in via Ormea, è stato rintracciato poche ore dopo l’emissione del provvedimento dai poliziotti del Comm.to Barriera Nizza in forza presso l’ufficio che si occupa delle misure di prevenzione, di sicurezza e cautelari. E’ stato tratto in arresto in esecuzione dell’ordine di carcerazione.

Informa un comunicato stampa della Questura di Torino.

(26 giugno 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata