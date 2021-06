Teatro degli Acerbi e il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO”. Dal 3 luglio

di Redazione, #Spettacoli

Il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO” promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato giunge quest’anno alla ventesima edizione, con una lunga storia di esperienze di rilievo regionale e nazionale, che hanno attirato ogni anno sempre più pubblico e turisti.

Un palco sulle nostre colline tra Langa e Monferrato, una porta aperta sul paesaggio vitivinicolo Patrimonio dell’Umanità da cui guardare oltre. Il presidente Carlo Mancuso e i sindaci Biancotto, Cavallero e Curto hanno presentato questa edizione celebrativa, la più grande realizzata negli ultimi anni, con un numero allargato di appuntamenti e luoghi (alcuni inediti) ed un programma di altissimo profilo e rilievo.

Hanno partecipato e sono intervenuti alla conferenza stampa il vice presidente della Regione Fabio Carosso e il direttore Mauro Carbone dell’ Ente Turismo Langhe Monferrato Roero che hanno sottolineato la valenza turistica del cartellone, che rappresenta un attento e curato viaggio artistico alla scoperta del paesaggio patrimonio dell’umanità.

Il festival Paesaggi e oltre / landscapes and beyond 2021 è promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato, con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione C.R.T., Fondazione C.R. Asti e la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo. Fondamentale è l’apporto e dei quattro comuni facenti parte dell’unione con il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO, che lo riconosce come l’iniziativa culturale estiva astigiana che meglio estrinseca i valori da essa promossi e intenti perseguiti legando cultura, turismo e territorio.

Grandi nomi di artisti nazionali, compagnie internazionali, prove e narrazioni d’artista, primizie di spettacoli pensati per ognuno dei ben 15 appuntamenti nel paesaggio, in programma tra il 3 luglio e 27 agosto, per attirare anche turisti stranieri.

La programmazione si sviluppa ogni anno nel cuore dell’estate con più appuntamenti nei quattro paesi dei Comuni della Comunità Collinare (Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti e Montegrosso d’Asti) e nelle frazioni.

Un programma all’aperto, fuori dai teatri, per valorizzare il patrimonio architettonico di valore storico nelle sue tappe/luoghi, elaborato e diretto dal Teatro degli Acerbi.

L’apertura del festival sarà il 3 e 4 luglio, con uno spettacolo in bicicletta realizzato dal Faber Teater e che unirà tutto il territorio della Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato: “Il campione e la zanzara”, nato per il Centenario di Fausto Coppi e realizzato in assoluta anteprima nell’astigiano. Uno spettacolo epico itinerante di strada per attori e pubblico in bicicletta, per un breve tratto stradale che collegherà Coazzolo a Castagnole Lanze oppure Costigliole d’Asti e Montegrosso d’Asti, a tappe. Le prenotazioni per “Il campione e la zanzara” sono già attive sulla nuova piattaforma allive.it.

Ci saranno poi a luglio un racconto sul calcio poetico di Gigi Riva (Loreto, 8 luglio), Maria Amelia Monti (Montegrosso,10) e Moni Ovadia tra spiritualità e ecologia integrale (Coazzolo, 14). Il 17 luglio focus a Castagnole delle Lanze sul settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, con incontro al pomeriggio alla Torre del Conte Paolo Ballada di Saint Robert ed alla sera al belvedere del Municipio con un concerto jazz teatrale ispirato alla Divina Commedia con Teatro Invito. Tornerà il 18 luglio a Coazzolo la passeggiata teatrale sul sentiero della Madonna del Carmine fino alla Chiesetta del Moscato: quest’anno alcuni quadri viventi di circo contemporaneo ispirati al vino e ai racconti di masche nel bosco, con ArteMakia.

Il 28 luglio Lucilla Giagnoni con “Magnificat” al Borgo dei Noccioli a Castagnole delle Lanze e il 29 nella frazione S.Anna di Costigliole, una pillola di danza con Zerogrammi sulle radici ed a seguire “Le storie del Matto” con il narratore e cantastorie Matteo Curatella. Il 1°agosto il festival fa tappa a Castagnole delle Lanze sui binari, in un luogo che conserva una sua memoria: gli attori della compagnia Gli Omini saranno sui binari, con il pubblico seduto e affacciato dalla banchina ad assistere a “Ci scusiamo per il disagio”. Il 7 David Riondino al parco Castello di Costigliole, poi il 10 a Montegrosso un grande spettacolo di piazza, di teatro circo e poesia in movimento con la Compagnia Omphaloz. A seguire l’ormai tradizionale Ferragosto a teatro, nell’anfiteatro nella frazione panoramica di San Michele di Costigliole d’Asti, con “Mariposa. Delirio di un uomo su una sedia di plastica” con Tommaso Massimo Rotella e Patrizia Camatel. Non poteva mancare nel cartellone l’attenzione a bambini e famiglie, con ben due appuntamenti: il 17 agosto a Montegrosso d’Asti con il nuovo “Alice nel paese delle Meraviglie” con il Teatro degli Acerbi ed il finale il 27 a Costigliole con Assemblea Teatro in un omaggio a Luis Sepúlveda con “Max, Mix e Mex”.

Ci saranno inoltre “pillole di paesaggio” condotte dal direttore del sito Unesco Roberto Cerrato, degustazioni e racconto dei vini del territorio.

Prezzi popolari per i biglietti, tra i 13 e i 5 euro e promozione con 1 spettacolo omaggio ogni 4 acquistati, con passaporto #paesaggieoltre. I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione sulla piattaforma allive.it. Il programma completo sui siti www.teatrodegliacerbi.it | www.langamonferrato.it.

(27 giugno 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata