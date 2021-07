Torino: controlli di prevenzione furti autovetture. Individuato un 39enne in possesso di arnesi da scasso

di Redazione, #Torino

Personale del Comm.to Centro in servizio di Volante, lo scorso martedì pomeriggio ispezionava i parcheggi a pagamento di corso Re Umberto angolo Matteotti, in considerazione di alcune segnalazioni di furto e di denunce ricevute recentemente. Gli agenti si avvedevano della presenza di un soggetto straniero che si aggirava fra le auto e lo fermavano. L’uomo, un 39enne tunisino, inveiva contro i poliziotti e la Repubblica Italiana, e cercava in tutti i modi di eludere il controllo. Durante la perquisizione, i poliziotti rinvenivano in suo possesso tre jammer ed una chiave universale per serrature speciali. Gli agenti verificavano che i telecomandi fossero funzionanti: uno di essi riusciva a inibire il sistema di sicurezza di un’autovettura di servizio. L’uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli o oggetti atti allo scasso, nonché per resistenza a PU, e Vilipendio della Repubblica.

Informa un comunicato stampa della Questura di Torino.

(10 luglio 2021)

