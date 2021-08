Le marce “per il popolo” di quelli che cercano sul web solo ciò che vogliono leggere

di Redazione, #Torino

La lite tra No Vax, e lo scontro di poco prima con la Polizia a base di spintoni, sulla direzione da dare alla manifestazione che ha poi bloccato Torino Porta Nuova in nome del popolo, ci regala una chiarissima fotografia di ciò che è il movimento No Vax che in altre città ha avuto alla testa estremisti di destra confinati ai domiciliari per questioni di nessun conto come lo spaccio di cocaina, che però escono lo stesso.

Questo movimentucolo di indecisi e di poco capaci facinorosi, bravi solo a cercare sul web quello che vogliono leggere, riesce addirittura a litigare sulla direzione da prendere: se continuare col vecchio itinerario o svoltare per via Pietro Micca perché l’improvvisazione è alla base di tutto.

E’ una metafora molto triste di ciò che quell’Italietta del ne usciremo migliori che suonava sui balconi e cantava a squarciagola per dare coraggio agli altri è nella realtà: scalcagnata, invidiosa ed incapace di decidere capace solo a lamentarsi delle decisioni che prendono gli altri.

(22 agosto 2021)

