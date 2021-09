Cerca di nascondere lo stupefacente all’interno dell’auto della Volante. Arrestato

di Redazione, #cronaca

Sorpreso dalla Squadra Volante in via Sesia attorno alle 23.30 dello scorso lunedì un giovane di origini straniere privo di documenti veniva invitato ad accomodarsi sull’auto per i controlli in centrale. Al momento di sedersi in auto l’uomo estraeva qualcosa che nascondeva in bocca cercando di nasconderlo sotto il cuscinetto rigido della seduta posteriore.

Si trattava di un involucro con 19 frammenti di crack.

Il giovane in precedenti controlli aveva dichiarato di essere minorenne, ma non lo era. E’ stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

(5 settembre 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata