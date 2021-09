Enrico Letta: “Sosteniamo Draghi convintamente nell’estensione del Green pass dove necessario”

di Giovanna Di Rosa, #Torino

Mentre Luigi Di Maio chiede a Salvini di non seguire Meloni, ma la maggioranza di cui fa parte, sul tema dei vaccini e del Green pass, ed immediatamente dopo Giuseppe Conte parla di obbligatorietà del vaccino solo come estrema ratio, perché il cerchiobottismo è il faro, il segretario del PD Enrico Letta prosegue sulla strada scelta senza deviare di un centimetro.

“Noi sosteniamo il governo Draghi convintamente nell’estensione del green pass e degli obblighi vaccinali là dove è necessario” ha detto Letta. “La serietà dell’applicazione delle regole vuol dire essere in grado di ripartire in sicurezza” e la dichiarazione, riportata dall’Adnkronos, sembra essere una risposta al Salvini ondivago che lentamente si avvicina alla posizione di Draghi per non fare una figuraccia, dopo quelle delle ultime amministrative e prima di quelle di ottobre.

Letta ha poi chiuso l’intervento, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio, con una dichiarazione diretta chiaramente a chi voglia intenderla: “Dobbiamo essere tutto seri, tutti responsabili, nessuno giochi, non si può essere per il green pass e contro” indicando come obbiettivo di lotta il virus e non il Green pass.

(5 settembre 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata