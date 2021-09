Torino: era pronto a portare via 90 kg di ferro. Arrestato

di Redazione, #Torino

Bloccato alle 5 del mattino dello scorso lunedì da una pattuglia della Squadra Volante un 63enne che stava accatastando materiale ferroso fuori dal cantiere volto alla costruzione di una rotatoria e della nuova sede tranviaria in via Venaria angolo corso Grosseto, in città.

Indossava dei guanti da lavoro ed era riuscito a portare fuori dal cantiere 5 piattine metalliche ciascuna del peso i 15 kg, per poi caricarle nella propria auto. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e in considerazione del grave danno che il furto del materiale avrebbe potuto arrecare al cantiere, è stato arrestato per tentato furto aggravato e posto agli arresti domiciliari.

