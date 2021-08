Torino 2021, è lotta serrata in testa secondo un sondaggio

di Redazione, #Torino

Le elezioni 2021 per la carica di Sindaco del capoluogo piemontese, vede una grande confusione in testa con un’unica certezza – stando ai sondaggi – che il M5S paga l’esperienza Appendino con un calo verticale dei consensi.

Secondo Lab2101 per Affaritaliani.it la sfida è serrata in testa tra il candidato della destra Paolo Damilano e quello del centrosinistra Stefano Lo Russo con la candidata Sganga del M5S lontana, che però fa crescere il Movimento seppur di poco. Al secondo turno, se ci sarà un secondo turno, per Damilano saranno dolori, ma il quotidiano non lo dice. Lontanissima dalla possibilità di arrivare al ballottaggio Valentina Sganga, con il M5S comunque in crescita.

(30 agosto 2021)

