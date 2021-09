di Redazione, #Cronaca

Duecentocinquanta piante, ben disposte, in filari, come se fosse una vigna, ma erano piante di cannabis. In carcere un uomo e suo genero. La piantagione era mimetizzata tra i boschi di Borgofranco in provincia di Ivrea, ben protetta da reti antigrandine.

Molte della piante erano alte più di due metri e pronte per un abbondante raccolto.

(26 settembre 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata