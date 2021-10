“Siete una coppia gay. Un cancro per tutti”. Raccolta di firme a Torino per buttarli fuori dal condominio

di Paolo M.Minciotti, #TorinoLGBTIQA+

Eccoli quelli del “ne usciremo migliori” (I am afraid, you did not), ed ecco il loro insensato carico d’odio scagliato contro una coppia di uomini che vivono insieme come tante altre coppie e che non sono, diciamo, benvenuti.

Un biglietto scritto da ignoti e pubblicato dal quotidiano La Stampa, ripresa da Il Fatto Quotidiano, recitava: “Per adesso ci limitiamo alla macchina, presto vi manderemo via da questo condominio. Quelli come voi non sono graditi“. La macchina della coppia era stata danneggiata e i due hanno poi trovato il biglietto nella loro cassetta della posta.

È successo a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Le vittime hanno denunciato la vicenda ai carabinieri dopo una serie di insulti omofobi e minacce ed essere stati definitivi “un cancro per il palazzo”. Apparente causa scatenante una discussione accesa sul cambio di amministratore e su alcuni lavori condominiali. Sarebbe inoltre partita una raccolta di firme per invitare i due uomini a cambiare abitazione. I due uomini però non hanno nessuna intenzione di cambiare casa e sono pronti a lottare per far valere i loro diritti.

Anche la Sindaca autodeposta Appendino interviene sulla questione: “Anno 2021 e i cancri da estirpare rimangono l’odio e l’ignoranza”, insieme a certa politica superficiale e cialtrona, mentre Chiara Foglietta, consigliera comunale di Torino da sempre in prima fila nella lotta per i diritti LGBTIQA+ afferma che Torino “è la città dei diritti.Questi episodi, però, ci indicano come non si debba mai dare niente per scontato. Non è accettabile che una discussione tra vicini diventi terreno per l’omofobia”.

(8 ottobre 2021)

