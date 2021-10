Vercelli. Nonna cinquantenne con un chilo di cocaina e nipote di tre anni al seguito

di Redazione, #Vercelli

Smerciavano cocaina con figli piccoli e nipoti al seguito, di qua e di là per Vercelli. Fatto che si commenta da sé. Ma non va sempre bene. Così una nonna cinquantenne in auto con la figlia e una nipotina di 3 anni per sfuggire a un controllo della Polizia è finita in un dirupo con la sua auto, dove teneva un chilo di cocaina. I fatti alle porte di Vercelli.

Le due donne e la bambina sono rimaste illese e grazie all’incidente, gli agenti della squadra mobile di Vercelli hanno ricostruito il giro dei “signori della droga” in città e, dopo avere ricostruito l’intera rete di spaccio, eseguito dodici misure cautelari, indagare 25 persone e risalire a un centinaio di consumatori finali.

In sei mesi si parla di passaggi di droga per circa 250mila euro, circa 2 chili di cocaina e uno di hashish.

(8 ottobre 2021)

