Marito maschilista No Vax minaccia e insulta la moglie che si è vaccinata. Denunciato

di Giovanna Di Rosa, #cronaca

La follia No Vax ha scatenato il maschiaccio cavernicolo che si nasconde in ogni eccesso di testosterone, così a Torino il marito-padrone No Vax – perché le cose più belle vanno sempre in coppia – ha scatenato la sua furia liberticida contro la moglie colpevole di essersi addirittura vaccinata e di voler vaccinare anche il figlio.

L’ha chiusa in casa, minacciata e la Polizia, scrive l’ANSA è stata costretta ad intervenire per sedare l’ennesima lite in famiglia. I fatti in un’appartamento del quartiere Mirafiori a Torino.

L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia dalla polizia dopo che la moglie maltrattata e rinchiusa in casa ha raccontato delle disavventure maturate a causa dell’avversione del marito al vaccino, con insulti e minacce iniziate quando lei si era vaccinata, col marito no vax pronto a licenziarsi piuttosto che a vaccinarsi arrivando persino a minacciare la moglie di non farla più uscire di casa 8e danno dei dittatori agli altri e straparlano di “libertà”). Oltre alla denuncia, le autorità hanno disposto l’allontanamento d’urgenza dell’uomo dalla famiglia.

(8 novembre 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata