Nicolò Farinetto è il nuovo segretario dei Giovani Democratici del Piemonte

Sabato 6 novembre a Torino presso i locali della Circoscrizione 3 di Via De Sanctis 12, l’assemblea regionale dei Giovani Democratici, organizzazione giovanile del Partito Democratico, ha eletto segretario Nicolò Farinetto. Nicolò, classe 1992 e consigliere comunale a Settimo Torinese, subentra al novarese Lorenzo Bontempi, che si è dimesso dalla guida dell’organizzazione per motivi personali.

Nel suo intervento all’assemblea, il segretario uscente ha fatto il punto sui due anni di mandato, togliendosi non pochi “sassolini” dalle scarpe ed evidenziando l’intenso lavoro sul piano organizzativo con la ricostruzione dei dipartimenti tematici e l’avvio del tesseramento, e la gestione di alcuni passaggi politici tra cui il Congresso Nazionale dei Giovani Democratici e la rivendicazione dell’autonomia della giovanile rispetto al partito, la stesura del manifesto politico “#IlNostroFuturo”, i rapporti con la rappresentanza studentesca scolastica e universitaria delle Run e Primavera degli Studenti e le Amministrative 2021, con i tanti giovani eletti GD nelle liste del centrosinistra.

Confermata senza modifiche tutta la segreteria, una squadra già rodata che avrà l’incarico di portare avanti le attività dell’organizzazione fino al Congresso del 2023. L’azione della segreteria, come si legge dal documento programmatico del nuovo segretario “Innovatori”, sarà sintetizzata dalle tre parole chiave: continuità, uscita e prossimità. Continuità rispetto alla fase di gestione precedente, uscita come potenziamento dell’attività nel post pandemia e prossimità come dialogo e vicinanza tra il livello regionale e le altre strutture territoriali.

Presenti all’evento insieme ai delegati dell’assemblea e agli iscritti, anche la Segretaria Nazionale dei Giovani Democratici Caterina Cerroni, il Segretario Regionale del PD Paolo Furia e la Consigliera Comunale Ludovica Cioria, questi ultimi segretari dell’organizzazione negli anni precedenti. Completa l’elenco dei partecipanti una presenza dei Giovani Democratici di Milano e l’intervento in videoconferenza della sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra.

(8 novembre 2021)

