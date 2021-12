Erika Grimaldi in concerto al Teatro Alfieri di Asti il 12 dicembre

di Redazione, #Asti

Domenica 12 dicembre alle ore 17 al Teatro Alfieri torna il soprano Erika Grimaldi, accompagnata al pianoforte dal M° Sebastian Roggero, un binomio storico molto apprezzato dagli astigiani. Il concerto presenterà arie e canzoni di repertorio e nuove interpretazioni, in un viaggio attraverso i ruoli più importanti e noti dell’Opera Italiana e delle composizioni pianistiche.

Erika Grimaldi, nata ad Asti, è considerata tra le più affermate realtà del teatro d’opera a livello internazionale. Sviluppa la sua passione per la musica fin da bambina, prima imparando a suonare il pianoforte all’età di 5 anni, e dopo avvicinandosi al canto a 16 anni, diplomandosi successivamente in entrambe le discipline al Conservatorio G. Verdi di Torino.

Le doti canore le permettono di debuttare come solista a soli 18 anni e dopo i primi ruoli, nel 2005 inizia a calcare i palcoscenici internazionali. Dopo numerosi successi, nel 2016 arriva alla Scala di Milano, il tempio della lirica.

I suoi recenti impegni della stagione hanno visto Erika protagonista come Liù nella Turandot al Teatro Verdi di Padova. Ha cantato il Requiem di Verdi a Milano con l’Orchestra Verdi diretta da Claus Peter Flor e, in occasione del Festival Enescu a Bucarest, la Sinfonia n.8 Lieder der Vergänglichkeit, diretta dal rinomato compositore Krzysztof Penderecki. Ha interpretato il ruolo di Nedda nei Pagliacci al Luglio musicale trapanese e Fiordiligi nel Cosí fan tutte al Teatro Bolshoi di Mosca. Si è distinta nello Stabat Mater di Rossini eseguito al Kennedy center di Washington e alla Carnegie Hall di New York.

Info: 0141399057-399040

biglietteria Teatro Alfieri

martedì – venerdì dalle 10 alle 17

il giorno dello spettacolo a partire dalle 15

(3 dicembre 2021)

