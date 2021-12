Sono tre i morti causati dal crollo della gru a Torino

di Redazione Torino

Tre morti e tre feriti e la solita rabbia postuma è ciò che ha lasciato il drammatico incidente avvenuto nella tarda mattinata in un cantiere a Torino. Una gru ha ceduto improvvisamente ed è crollata su operai e passanti. Il bilancio, già pesantissimo, poteva esserlo di più.

Le tre vittime avevano 52, 54 e 20 anni. Le prime due residenti nel milanese. Il giovane ventenne viveva invece vicino a Torino. Un altro operaio 39enne è rimasto ferito insieme a due passanti: un uomo di 33 anni e una donna di 61, tuttora ricoverati in ospedale, ma non in gravi condizioni.

(18 dicembre 2021)

