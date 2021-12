Torino: cinque pusher arrestati a Barriera Milano

di Redazione Torino

Lunedi, tre cittadini stranieri sono stati arrestati in via Cigna dopo che gli agenti avevano notato un uomo aggirarsi in strada in via Bra con fare sospetto e decidevano di controllarlo, vedendolo correre via per rifugiarsi in un esercizio commerciale, cosa che però non impedisce ai poliziotti di raggiungerlo. L’uomo era destinatario di un divieto di dimore nel comune di Torino e con precedenti per spaccio.

Dopo avergli trovato addosso un mazzo di chiavi la Polizia decide di risalire all’abitazione che lo ospita dove vengono trovate altre due persone: un 28enne e un 37enne, e una trentina di dosi di cocaina, quasi 4000 euro in contanti più materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Tutti e tre i cittadini stranieri vengono arrestati per spaccio in concorso. Poche ore dopo veniva arrestato un 24enne straniero trovato in possesso di 18 grammi di stupefacente nel corso di un controllo. Nel suo alloggio gli agenti sequestrano poi circa 130 grammi di cocaina e crack, oltre a 1650 euro in contanti e al necessario per il confezionamento delle dosi. Una quinta persona veniva quindi arrestata martedì pomeriggio in corso Palermo: si tratta di un diciannovenne trovato in possesso di 13 dosi di stupefacente e, dopo la successiva perquisizione domiciliare, di numerose altre dosi di stupefacente e 700 euro in contanti.

