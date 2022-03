A Torino coi torinesi per l’Ucraina. Il 12 marzo

di Redazione Torino

Anche Torino ha aderito alla manifestazione europea a favore dell’Ucraina il 12 marzo, un momento comune delle città, in un grande abbraccio delle comunità del capoluogo e di tutto il Piemonte affinché cessi la guerra al più presto.

La proposta è stata lanciata dal sindaco Dario Nardella in qualità di presidente di Eurocities, e lanciata a Marsiglia durante il summit europeo delle regioni e delle città, ed è stato subito accolto dal Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

“Cities stand with Ukraine” vede l’adesione di altre grandi città italiane ed europee, tra queste Milano, Roma, Bologna, Napoli, Praga, Marsiglia, Nizza e Rotterdam in una mobilitazione delle “comunità locali” che, come ricorda il Sindaco Lo russo, stanno “compiendo ogni sforzo per tenere saldi i valori della Europa in cui crediamo”.

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata