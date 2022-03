Torino. Evade e lascia i figli in casa. Intervenuti gli agenti del Commissariato Mirafiori

di Redazione Torino

Venerdì scorso, gli agenti del Commissariato Mirafiori hanno sottoposto a controllo una donna agli arresti domiciliari, ma dopo avere citofonato non hanno ricevuto risposta. Dall’interno dell’abitazione provenivano però rumori che potevano essere provocati da bambini.

Così gli agenti hanno tentato di instaurare un dialogo con i bambini, figli della donna, che riferivano che la donna era “uscita”. I poliziotti riescono così a farsi aprire la porta, cercano di contattare al telefono la madre che risulta irreperibile, e restano in compagnia dei minori. La madre, allontanatasi senza reali urgenze o permessi, arriverà circa un’ora dopo, fatto che le varrà l’arresto per evasione e la denuncia per abbandono di minori.

(8 marzo 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata