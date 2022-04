Torino: continui maltrattamenti in famiglia. Arrestato

di Redazione Torino

Gli agenti del commissariato Barriera Nizza sono intervenuti lunedì sera (28 marzo, ndr) in zona Millefonti a seguito di una richiesta di aiuto di una donna, che segnalava l’ennesima aggressione del marito nei suoi confronti. L’uomo, straniero e già raggiunto da un provvedimento di ammonimento da parte del Questore per fatti analoghi, aveva posto in essere nelle ultime 48 ore una serie di vessazioni, minacce verbali ed aggressioni fisiche nei riguardi della donna.

In seguito alle dovute verifiche condotte dal personale intervenuto, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere.

(3 aprile 2022)

