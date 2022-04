Plusvalenze, Juventus: chiesti 12 mesi di inibizione per Andrea Agnelli e 16 mesi per Paratici

di Redazione Torino

Il processo sportivo per le plusvalenze false, vale a dire lo scambio di giocatori ad un valore superiore a quello reale per far quadrare i bilanci, ha visto il capo della Procura federale, Giuseppe Chiné chiedere 12 mesi di inibizione chiesti per il presidente della Juventus Andrea Agnelli e gli 11 mesi e 5 giorni per quello del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

La sanzione più pesante che la Procura chiede al Tribunale federale nazionale è quella per l’ex dirigente della Juventus, Fabio Paratici: 16 mesi e 10 giorni. Ci sono altre richieste di sanzioni, come informa il Corriere: 8 mesi a Pavel Nedved e all’amministrazione delegato Maurizio Arrivabene, 6 mesi e 20 giorni per il direttore sportivo Federico Cherubini. Chiesto l’inibizione anche del consiglio d’amministrazione del Napoli con 6 mesi e 10 giorni di inibizione per i figli del presidente De Laurentiis, Edoardo e Valentina e la moglie Jacqueline.

(12 aprile 2022)

