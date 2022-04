Il PD si mette in ascolto. Il comune di Peppe Provenzano e Paolo Furia

di Redazione Politica

Oggi pomeriggio presso la sede del PD a Torino il vicesegretario nazionale Peppe Provenzano, il segretario regionale Paolo Furia e una rappresentanza della segreteria regionale del Pd hanno incontrato le parti sociali, sindacali e datoriali, le rappresentanze delle principali associazioni di categoria del mondo del commercio, dell’artigianato e della cooperazione.

Il Pd si mette in ascolto e raccoglie le migliori idee per rendere più incisive le scelte del Governo in difesa delle fasce più deboli della popolazione, sempre più provate dall’inflazione e preoccupate per il futuro.

(21 aprile 2022)

