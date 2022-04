A Torino proficuo incontro del Silf in Consiglio Comunale

di Redazione Torino

Ieri, a Palazzo di Città, una delegazione del SILF Torino ha avuto un incontro con la Presidentessa della prima Commissione consiliare, Anna Maria Borasi. Nel corso del cordiale incontro la Segreteria provinciale ha illustrato la genesi e l’attività del primo sindacato tra i Finanzieri del Piemonte e Valle d’Aosta.

Il costruttivo confronto si è quindi focalizzato sulle questioni generali della sicurezza cittadina e sull’attività dei lavoratori della Guardia di finanza nel contrasto alla criminalità nelle sue varie forme.

“L’incontro è stato franco e proficuo” ha commentato il Segretario generale, Simone Sansoni. “Ci sono stati chiariti i contorni e gli scopi dell’audizione in Consiglio comunale dei soli sindacati della Polizia di Stato, avvenuto lo scorso mese. La presidentessa Borasi, al riguardo, si è espressa favorevolmente allo svolgimento in futuro di analoghi momenti di confronto con il SILF. Si è anche resa disponibile, nell’ambito delle sue competenze, ad interloquire con la nostra organizzazione sindacale per quanto riguarda le questioni che interessano direttamente i lavoratori della Guardia di finanza, quali, ad esempio, la politica comunale degli alloggi”, ha aggiunto Sansoni. “Da parte nostra siamo sempre pronti a fornire alle istituzioni locali il punto di vista dei lavoratori che rappresentiamo. Vogliamo, infatti, consolidare l’impegno del nostro sindacato ad affermarsi nella realtà pratica dove operano“.

(22 aprile 2022)

