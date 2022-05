Il PD Piemonte: “Legge sulla parità salariale in Piemonte non applicata!”

di Redazione Politica

Il Partito Democratico Regionale, organizza una conferenza stampa online, fissata per il 9 maggio, per denunciare l’incresciosa inattività della Regione sul fronte dell’applicazione delle norme approvate dal Consiglio Regionale, a partire dalla norma sulla parità salariale e contributiva che dovrebbe applicarsi ai bandi PNRR in corso ma che ancora non ha un regolamento attuativo.

Saranno presenti il segretario regionale Paolo Furia, il capogruppo del Pd in regione Raffaele Gallo, il relatore del provvedimento sulla parità salariale in Regione Mimmo Ravetti, la vicesegretaria del Pd Piemonte Monica Canalis e la relatrice della legge nazionale 162/2021 sulla parità salariale On. Chiara Gribaudo, della segreteria nazionale del Pd.

(6 maggio 2022)

