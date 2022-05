Il PD Piemonte sull’assoluzione di Chiara Appendino: “Noi garantisti sempre”

di Redazione Politica

“Esprimiamo soddisfazione per l’assoluzione di Chiara Appendino. Quando un amministratore, alleato o avversario che sia, viene assolto in una vicenda giudiziaria, la sua assoluzione è sempre una buona notizia. Noi, che siamo garantisti sempre, auspichiamo che nessuna forza rappresentata in Parlamento adotti mai più toni e proposte giustizialiste, perché abbiamo l’obiettivo di riportare il dibattito sul piano del confronto delle idee”.

Così un comunicato congiunto di Paolo Furia, segretario regionale Pd Piemonte e di Monica Canalis, vicesegretaria regionale Pd Piemonte.

(18 maggio 2022)

©gaiatalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata