Omicidio in strada a Torino. Indagini

di Redazione Cronaca

Questa mattina, poco dopo le ore 5, personale della Polizia di Stato è intervenuto in via Villar angolo Vittoria, per la segnalazione di una violenta aggressione in strada. Sul posto veniva rinvenuto a terra, gravemente ferito, un cittadino italiano di 56 anni, che dopo pochi minuti, nonostante le cure prestate, spirava.

Sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile; nel contesto, si sta valutando la posizione giuridica di un ragazzo italiano di anni 20. Sul posto squadre di soccorso e forze dell’ordine.

(10 luglio 2022)

