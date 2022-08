Torino: anziano rapinato del borsello. Arrestato il presunto malfattore

di Redazione Torino

Nel pomeriggio di lunedì 22 Agosto, personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale ha tratto in arresto per rapina aggravata un cittadino marocchino trentaseienne, indagandolo altresì per lesioni personali aggravate, nonchè denunciato un secondo cittadino marocchino nei cui confronti gravano forti indizi di colpevolezza in ordine al reato di ricettazione.

Ad attirare l’attenzione degli agenti, impegnati nel servizio di controllo del territorio nella zona di piazza Rebaudengo, un passante che segnalava di aver appena assistito allo scippo di un borsello ai danni di anziano da parte di un cittadino straniero che camminava con una bicicletta al seguito. Informa un comunicato stampa della Polizia di Stato.

