La nuova proposta leghista: “Togliere soldi alla Sanità per darli allo sport”

di Giancarlo Grassi

Mancavano dichiarazioni pregnanti e proposte sensate nel camaleontico e sfolgorante universo leghista, così c’ha pensato il responsabile sport di Salvini, quel Mastrangelo ex pallavolista che dissemina dichiarazioni che ci si aspettava da un esponente governativo sovietico sullo sport di stato.

“Bisogna investire di più nello sport, togliendo magari qualcosa alla sanità”, ha detto il nuovo genio del sociale a The Breakfast Club di Radio Capital e dato che nell’universo leghista di gloria non s’è mai paghi, ha dovuto aggiungere un’altra perla: “Non dico di togliere tutto” bontà Sua, Egregio, “ma qualcosina si può dedicare allo sport, visto che viene stanziato sempre molto poco e nella sanità tantissimo”. Poi, dato che ormai si sentiva comodo nel suo discorso da statista Mastrangelo si chiede “Perché dobbiamo aver bisogno di prendere una medicina se possiamo star bene semplicemente facendo attività fisica?”, manca la proposta di curare l’incurabile con le corse al parco, ma questa Lega può arrivare anche a quello.

Mastrangelo si è impegnato in politica, dopo essere stato folgorato da un comizio di Matteo Salvini, cosa che spiega parzialmente, ma non completamente perché bisogna sempre metterci del proprio la natura campata in aria delle proposte, ad esclusivo uso propagandistico come quelle accise che Salvini deve togliere da tempo immemore e che da quando ha iniziato a proporre liberarsene continuano a stare dove stanno, cioè dentro i conti degli Italiani.

Bisogna poi che Mastrangelo spieghi – perché orecchie lombarde capiscano – che stava parlando della sanità pubblica – perché su quella privata la Lega in Lombardia c’ha costruito tutto. Fontana compreso. Ci vuole prudenza a lanciare al vento certe proposte, fanno male dentro e fuori gli intellettualmente angusti recinti leghisti.

Poi, naturalmente, le sue parole “sono state travisate”. Il fantasioso e fantasmagorico universo leghista delle incomprensioni ha colpito ancora.

(27 agosto 2022)

