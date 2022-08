Assalto No Tav in val Susa, cento incappucciati contro San Didero

di Redazione Cronaca

Un centinaio di attivisti No Tav, appartenenti all’ala più oltranzista del movimento che si oppone alla nuova ferrovia Torino-Lione, ha nuovamente preso d’assalto il cantiere di San Didero, in valle di Susa (Torino) attaccando il cancello all’altezza dell’autostrada A32 per circa un’ora.

Lo scontro con le forze dell’ordine, provocate con lancio di pietre mentre parti di concertina di filo spinato venivano strappate con l’ausilio di ganci e corde, si sono risolti con gli agenti che hanno utilizzato con lacrimogeni e idranti. Il cantiere dell’autoporto era stato teatro di disordini anche il 30 luglio scorso, quando erano rimasti feriti una decina di poliziotti. La Digos di Torino sta visionando i filmati della scorsa notte per identificare gli assalitori.

(28 agosto 2022)

