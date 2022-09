Raggiunto un accordo alla Pernigotti. La nota del segretario del PD Piemonte Paolo Furia

di Redazione Politica

È stato raggiunto l’accordo tra la storica Pernigotti (di Novi, provincia di Alessandria) e sindacati per la proroga di un anno della cassa integrazione dei lavoratori. Si tratta di un importante risultato che non sarebbe stato possibile senza la determinazione del Ministro Andrea Orlando, che ha seguito la questione della Pernigotti dall’inizio del mandato. L’attenzione del Pd per le tematiche del lavoro e le crisi industriali passa anche da qui. L’intesa raggiunta tra le parti è propedeutica alla formalizzazione di un accordo per cedere la Pernigotti ai nuovi acquirenti. Il piano industriale ha ottenuto parere positivo dagli interlocutori e dai sindacati. Una notizia che fa ben sperare in una Regione come il Piemonte, particolarmente colpita dalle crisi industriali.

Così una nota stampa di Paolo Furia, segretario regionale Pd Piemonte seguita all’accordo.

(19 settembre 2022)

