Arrestato per spaccio un 21enne che vagava nella notte con un’ascia in mano

di Redazione Cronaca

Poco prima delle tre della notte di domenica 13 novembre, una volante della Polizia di Stato veniva inviata in corso Orbassano su richiesta di un cittadino che riferiva di essere stato minacciato con un’ascia da un conoscente.

Gli agenti della Squadra Volante, ricevute le descrizioni del presunto autore del gesto, lo rintracciavano in via Gorizia. L’uomo, alla vista dei poliziotti, nascondeva sotto un’auto in sosta un oggetto con manico in legno che poi risulterà essere un’ascia e rifiutava di fornire le proprie generalità. Nella circostanza, il giovane – un 21enne italiana – prendeva a calci un poliziotto mantenendo tale atteggiamento anche nel proseguo dell’intervento. Nella casa del 21enne venivano rinvenute sostanze stupefacenti cannabinoidi per un peso superiore ai 150 grammi, oltre a un bilancino di precisione.

Il 21enne veniva così tratto in arresto.

(18 novembre 2022)

