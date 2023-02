Angelo Bonelli denuncia Donzelli e Dalmastro per rivelazione di segreti d’ufficio

di Daniele Santi

Come era facile ipotizzare il caso Donzelli-Dalmastro esponenti di Fratelli d’Italia difficili da dimenticare, anche per Meloni, finisce in Procura. Angelo Bonelli, deputato del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, ha presentato un esposto contro il sottosegretario e il deputato di Fratelli d’italia per rivelazione del segreto di ufficio. Lo scrive il quotidiano Repubblica.

“Nel suo intervento ieri alla Camera”, scrive Bonelli nella denuncia consegnata al procuratore Francesco Lo Voi, “rendeva pubbliche conversazioni puntuali, derivanti da intercettazioni ambientali dell’amministrazione penitenziaria, tra l’esponente della ‘ndrangheta Francesco Presta e Alfredo Cospito avvenute il 28 dicembre e il camorrista Francesco Di Maio del clan dei Casalesi avut sempre con Cospito il 12 gennaio 2023″. La denuncia continua spiegando “Donzelli, che ricopre il ruolo di vicepresidente del Copasir affermava di essere venuto in possesso di queste dettagliate informazioni e del contenuto di queste conversazioni direttamente dal ministero della Giustizia, aggiungendo che ogni parlamentare se ne avesse fatto richiesta le avrebbe potute avere. Nella realtà queste informazioni non sono nella disponibilità dei parlamentari”.

La denuncia di Bonelli continua ricostruendo come il “viceministro alla giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, ha affermato di essere lui a dare delle informazioni, se non addirittura la relazione integrale stessa del Dap, a Giovanni Donzelli“. Il deputatato Bonelli chiede quindi a Lo Voi di “valutare l’eventuale rilevanza penale del fatto e la violazione dell’articolo 326“, rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio.

(1 febbraio 2023)

