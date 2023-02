Cortei anarchici, il comunicato dell’USIF: “Agenti bersaglio, ma i cattivi siamo noi”

di Redazione Torino

“Ancora una volta le Forze di Polizia diventano il bersaglio dei facinorosi. Ma non solo. Siamo considerati i cattivi e spiace constatare che in molti, ancora oggi, ritengano le cariche degli agenti atti a disperdere la folla dei facinorosi siano un abuso di potere”, così un comunicato stampa di Vincenzo Piscotto, Segretario generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).

“Ieri pomeriggio a Roma (4 febbraio, ndr)” continua il comunicato “è andata in scena l’ennesima brutta pagina di questa vicenda, che nulla ha a che fare con le scelte del Governo, con le quali si può essere più o meno in disaccordo. Solidarietà a tutti i colleghi che anche ieri sono stati mortificati con sputi, lancio di pietre, bottiglie e offese di ogni genere”.

Così chiude la nota dell’USIF che pubblichiamo integralmente.

(5 febbraio 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata