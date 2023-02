Tremila pneumatici usati e il gommista senza licenza: sequestro amministrativo

di Redazione Cronaca

Gli agenti del Comando Territoriale VI della Polizia Locale durante un sopralluogo in un locale di via Cigna a Torino scoprendo che era in pieno svolgimento un’attività di gommista, svolta in assenza di qualsiasi titolo e senza l’osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro. Nel magazzino venivano inoltre trovati 3mila pneumatici usati.

I vigili hanno posto sotto sequestro amministrativo tutte le attrezzature presenti: ponti sollevatori, compressori d’aria, macchinari per effettuare l’equilibratura delle ruote e utensileria di vario tipo. Il 60enne conduttore dell’officina abusivo è stato sanzionato è il locale è stato chiuso. Al fine di controllare i 3mila pneumatici usati, su richiesta della Polizia Locale, sono intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco.

(5 febbraio 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata