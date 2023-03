Operazione della Polizia di Stato di Torino, “Capolinea 2022”

di Redazione Cronaca

Dalle prime ore dell’alba è in corso una operazione della Polizia di Stato, condotta dalla Squadra Mobile di Torino, a conclusione di indagini svolte a carico di un sodalizio criminale dedito allo smercio di ingenti quantitativi di stupefacente.

Le indagini, svolte costantemente in totale sinergia con la locale Procura e con la collaborazione del personale del Compartimento di Polizia Ferroviaria del Piemonte e della Valle d’Aosta, hanno condotto all’emissione di nove provvedimenti restrittivi di natura cautelare, in corso di esecuzione in questo capoluogo, per la violazione della legislazione sugli stupefacenti e quella sulle armi. Gli indagati, che secondo l’ipotesi d’accusa risulterebbero appartenenti ad un’organizzazione criminale finalizzata alla vendita di sostanze stupefacenti di varia natura, operavano in una precisa zona cittadina, della quale avevano acquisito il totale controllo, trasformandola in una vera e propria “piazza di spaccio”.

L’attività in corso di esecuzione vede impegnati oltre 60 operatori della Polizia di Stato, con l’utilizzo di equipaggi del controllo del territorio.

(31 marzo 2023)

