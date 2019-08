Napoleonica, l’Armata di Riserva di Napoleone al Forte di Bard

di Redazione #Aosta twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Due giorni di grandi eventi a Bard, in Valle d’Aosta, in occasione della grande rievocazione storica del passaggio di Napoleone Bonaparte con le sue truppe avvenuto nel maggio del 1800 nel corso della Seconda Campagna d’Italia. Napoleonica torna con la quinta edizione sabato 31 agosto e domenica 1° settembre 2019. L’Armée de Réserve francese in discesa dal Gran San Bernardo invase all’epoca la Valle d’Aosta ponendo sotto assedio il Forte di Bard, che dopo due settimane capitolò ma con l’onore delle armi. Per rivivere quell’episodio storico, sono attesi più di 250 rievocatori provenienti da tutta Europa. L’evento è promosso dall’Associazione Forte di Bard in collaborazione con l’Associazione storico-culturale Il segno del passato. Due giornate dense di iniziative che offriranno al pubblico un’esperienza coinvolgente ed immersiva. Uomini e donne con abiti dell’epoca, cannoni, cavalli, tutto riporterà agli inizi del XIX secolo.

La manifestazione sarà preceduta da un prologo, venerdì 30 agosto: Aspettando Napoleonica, una marcia di avvicinamento dell’Armée de Réserve lungo la Via Francigena nei comuni di Verrès, Issogne, Arnad, Hône sino a Bard, con partenza alle ore 15.00 dalla Piazza René de Challant, nel cuore del centro storico di Verrès.

Il programma

Il Borgo e il Forte di Bard ospiteranno rispettivamente l’accampamento francese e austro-piemontese con animazioni che coinvolgeranno direttamente il pubblico. Nella Piazza di Gola del Forte sarà allestito un mercatino a tema storico con oggettistica napoleonica (stampe d’epoca e cimeli originali, sartorie storiche, soldatinai, artigiani).

In programma anche gare di velocità per fucilieri, prove di abilità a cavallo, giochi e animazioni per bambini, parate militari e l’assalto finale alla fortezza da parte delle truppe francesi, domenica 1° settembre dalle ore 15.00.

Tra le novità di questa edizione, la battaglia campale che si svolgerà sabato pomeriggio al termine della Corsa delle teste, prova di abilità per cavalieri nell’area ex Rencontre. La battaglia sarà preceduta da una cerimonia di presentazione delle truppe sulla piazza Cavour di Bard, alle ore 14.30, seguita da una grandiosa parata sino a Hône, che ospiterà i due appuntamenti. Sabato sera spazio all’altra novità di rilievo: la grande Cena storica e il Gran Bal des Citoyens. Spettatori e rievocatori ceneranno nell’imponente Piazza d’Armi. Allieteranno la serata balli tradizionali, accompagnati dall’esibizione di suonatori di strumenti e musiche della tradizione franco-provenzali.

La cena è aperta a tutti su prenotazione al costo di 15,00 euro (bevande escluse) scrivendo a eventi@fortedibard.it entro le ore 12.00 del 30 agosto. Sarà possibile prenotarsi poi il giorno stesso nel Borgo, in Piazza Cavour, sino ad esaurimento posti.

Venerdì 30 agosto

Aspettando Napoleonica

15.00 Verrès. Partenza Piazza René de Challant

Marcia di avvicinamento dell’Armée de Réserve lungo la Via Francigena nei comuni di Verrès, Issogne, Arnad, Hône e Bard.

Sabato 31 agosto

10.00 Borgo e Forte

apertura al pubblico degli accampamenti e delle taverne

dalle 10.00 Piazza di Gola – Forte

Mercatino a tema storico con oggettistica napoleonica (stampe d’epoca e cimeli originali, sartorie storiche, soldatinai, artigiani)

10.30 Piazza d’Armi – Forte

Alzabandiera dei piemontesi

Salve di artiglieria francese e austriaca

dalle 11.00 Borgo. Casa Challant

Déjeuner sur l’herbe e musiche storiche itineranti a cura di Ombra Gaja, apertura della mostra “Broderies et châtelaines: accessori di moda del Primo Impero” e della mostra fotografica “Eserciti a confronto – Scatti di rievocazioni napoleoniche”

11.00 Borgo di Bard

Coscrizione obbligatoria

11.30 Salita alla Piazza di Gola e Borgo di Bard

Dimostrazione Telegrafo Chappe

14.30 Borgo. Piazza Cavour

Saluti delle autorità, presentazione dei gruppi partecipanti e movimenti di truppe francesi e austro-piemontesi da Bard a Hône

dalle 15.30 Forte. Piazza di Gola

Danze storiche e popolari con borghesi e civili accompagnati dal gruppo Ombra Gaja

16.00 Area Rencontre – Hône

Corsa delle teste

17.00 Hône

Battaglia campale

A seguire:

Rientro a Bard per il proclama di sospensione delle ostilità in Piazza Cavour

18.30 Piazza Cavour

Dimostrazione medicina militare

19.30 Parata dal Borgo al Forte

20.00 Forte. Piazza d’Armi

Cena storica e Gran Bal des Citoyens

Spettatori e rievocatori a cena nell’imponente Piazza d’Armi. Balli tradizionali con il coinvolgimento del pubblico, accompagnati dall’esibizione di suonatori di strumenti e musiche della tradizione franco-provenzali.

24.00 Coprifuoco

Domenica 1° settembre

7.00 Sveglia al campo

10.30 Borgo e Forte

Apertura al pubblico degli accampamenti e delle animazioni permanenti, movimenti di truppe e promenade civili

Piazza di Gola – Forte

Mercatino a tema storico con oggettistica napoleonica

10.30 – 12.00 Cortile Opera Ferdinando

Giochi d’epoca. Animazione per bambini

10.30-12.30 Borgo di Bard

Batteria d’assedio: ricostruzione di una postazione d’artiglieria e cannoneggiamento dal Borgo verso il Forte e difesa austro-piemontese

10.45 –Piazza d’Armi – Forte

Gare abilità per fucilieri

11.30 – Salita alla Piazza di Gola e Borgo di Bard

Dimostrazione Telegrafo Chappe

11.45 – Scuderie del Forte

Dimostrazione medicina militare

13.00 – 15.00 Piazza d’Armi

Giochi d’epoca, animazione per bambini

15.00 Dal Borgo al Forte

Attacco finale al Forte. Al termine raggruppamento delle truppe in fortezza, firma della resa delle truppe austro-piemontesi, ammainabandiera e alzabandiera francese.

17.00 Piazza d’Armi – Forte

Parata finale

Il 19 maggio 1800 Napoleone si appresta a valicare le Alpi alla guida di un’armata di 32.000 uomini scelti fra l’esercito austro-piemontese attraverso il Gran San Bernardo mentre il generale Berthier, comandante in capo dell’Armata di Riserva francese porta il quartier generale delle truppe a Verrès, paese a 8 chilometri da Bard. Nel suo rapporto al Primo Console, Berthier non nasconde le sue preoccupazioni: “Sono arrivato stamane davanti al castello di Bard, che domina l’intera vallata della Dora Baltea, e rappresenta un ostacolo reale. E’ impossibile fare passare l’artiglieria”. Napoleone intanto, ospite all’interno dell’Ospizio del Gran San Bernardo, è convito che gli uomini di Berthier non ce la faranno a vincere l’ostacolo rappresentato dalla fortezza. E decide egli stesso di recarsi sul posto. Il 20 maggio, intanto, il comandante del Forte, rifiuta la resa chiesta dai francesi. Di lì la prima offensiva lanciata sul Borgo nella notte del 21 maggio, attaccato dai granatieri del generale Gobert. In poche ore la borgata è nelle mani dei francesi. Il 22 maggio giunge da Aosta Napoleone che, dopo un secondo rifiuto alla resa, decide di procedere nell’attacco. Il comportamento coraggioso della guarnigione di Bard non impedì all’armata di scendere verso la pianura piemontese ma ne ritardò sensibilmente la marcia. Il grosso dell’artiglieria dovette aspettare ben 16 giorni prima di riuscire ad avere ragione del Forte. Da parte francese, il fatto di aver raggiunto Ivrea senza artiglieria viene vissuto come un insuccesso. Poche settimane dopo, a seguito della battaglia di Marengo, Napoleone ordinò la demolizione totale del «vilain chateau» di Bard, insieme a quella di tutte le principali fortezze sabaude. La sua riedificazione fu disposta da Carlo Felice di Savoia nel 1827 e affidata al capitano del Corpo Reale del Genio, Francesco Antonio Olivero, che già aveva lavorato ai forti di Exilles in Valle di Susa e dell’Esseillon di Modane, il quale portò a termine il progetto nel 1830. I lavori durarono solo otto anni, e l’attuale piazzaforte, fu consegnata a re Carlo Alberto il 30 luglio 1838.

Per informazioni: Associazione Forte di Bard tlf 390125833811 | info@fortedibard.it | www.fortedibard.it.

(28 agosto 2019)

©gaiaitalia.com 2019 -diritti riservati, riproduzione vietata