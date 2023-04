Nella Sala delle Colonne della Biblioteca Astense Giorgio Faletti torna Licia Coppo, il 14 aprile

di Redazione Asti

Un figlio o una figlia hanno bisogno di molte cose: essere accolti, amati, ascoltati, capiti, valorizzati. Ma hanno anche bisogno di essere contenuti, di avere delle regole per crescere in modo responsabile. La grande sfida delle famiglie di oggi è trovare la giusta misura tra il “codice normativo” e il “codice affettivo”. È indubbio che per i genitori lo sbilanciamento verso il solo affetto può essere rischioso senza un contenitore chiaro di norme e regole, con il pericolo che siano i figli a dettarle, in un rovesciamento disfunzionale dei ruoli. D’altro canto questa è una generazione di genitori più presente affettivamente, volta a valorizzare i figli e la loro autostima, oltre che ad educare, ma in modo autorevole.

L’incontro è gratuito ed è rivolto ai genitori di bambini/e da 0 a 13 anni e agli educatori ai quali verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Iscrizioni online tramite l’apposito form. Maggiori dettagli su https://bibliotecastense.it/news/.

