“Unforgettable: Ginger Brew & The Starlight Jazz Quintet”, il 15 aprile al Teatro Alfieri

Redazione Asti

Sul palco la cantante Ginger Brew accompagnata da Sergio Chiricosta (trombone), Marco Puxedu (batteria), Alessandro Maiorino (contrabbasso) e Riccardo Ruggeri (pianoforte).

Ginger Brew, dopo una lunga carriera sui più prestigiosi palcoscenici di tutto il mondo in veste di leader o corista, si è dedicata al songwriting proseguendo comunque la sua carriera di cantante e collaborando con musicisti italiani e stranieri come Phil Collins, Paolo Conte e Adriano Celentano.

Per questo concerto si presenterà con il suo quintetto storico, proponendo una selezione dei più noti standard jazz resi noti da interpreti come Nat King Cole, Nina Simone ed Ella Fitzgerald.

www.teatroalfieriasti.it

(4 aprile 2023)

