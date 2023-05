Vinicio Capossela live al Forte di Bard il 29 luglio

di Gh.Gr.

Dopo l’uscita del suo ultimo album (21 aprile scorso) Vinicio Capossela all’interno del suo tour italiano, sarà anche a al Forte di Bard di Aosta all’interno della manifestazione “Aosta Classica”. Appuntamento nella Piazza d’Armi della fortezza sabato 29 luglio, alle 21.30.

Capossela sarà in concerto dopo Fiorella Mannoia e Danilo Rea (attesi per il 1° luglio) e prima di Carmen Consoli e Marina Rei (in scena il 4 agosto). Le prevendite per Capossela apriranno giovedì 20 aprile.

(10 maggio 2023)

