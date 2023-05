Festival MI-TO: sedici giorni di musica per raccontare le città del mondo

di Mirko Saporita

Presentata oggi la diciassettesima edizione di MI-TO Settembre Musica che avrà luogo dal 7 al 22 settembre. La doppia conferenza stampa ha avuto luogo in diretta nelle due principali sedi Rai di Torino e Milano; fra i presentatori anche il sindaco torinese Lo Russo e l’ass. alla cultura milanese Sacchi, oltre la Presidente di MI-TO Anna Gastel e il Direttore artistico Nicola Campogrande, quest’ultimo giunto alla sua ottava ed ultima collaborazione con il progetto che vede impegnate le due città metropolitane.

Proprio a Campogrande si deve la programmazione del festival di quest’anno, basata sul concetto di città come dimensione ideale per lo sviluppo della musica classica. Per questa edizione, aggiunge l’ass.a torinese Purchia si vedranno impegnati tre principali simboli urbani di Torino: l’elegante Piazza San Carlo, l’Auditorium Agnelli e il Teatro Regio. Importanti presenze musicali si alterneranno per la lunghezza di 69 concerti in queste e altre sedi delle due città metropolitane, fra le quali citiamo l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, l’Orchestra filarmonica del teatro della Scala di Milano e, per la sua prima apparizione al festival, una orchestra formata dai giovani studenti dei conservatori di Torino e Milano.

Nonostante il mancato rinnovo del contributo economico da parte del Ministero della Cultura, non sembrano mancare comunque all’offerta musicale proposta importanti partecipazioni locali e internazionali.

A suggellare l’impegno delle due amministrazioni a supporto dell’ambito turistico e culturale è stato presentato appositamente per MI-TO anche l’inedito abbonamento museale. Si ricorda infine che i concerti saranno disponibili su Rai Radio3, in diretta o differita.

Qui tutte le informazioni su programma e costi disponibili.

(10 maggio 2023)

