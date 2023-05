Raccolta di aiuti per l’Ucraina: una Società per Amore

Il conflitto in Ucraina sta diventando sempre più intenso. La popolazione è costretta a vivere in condizioni terribili. Per alleviare le sofferenze di queste persone un gruppo di volontari da tempo porta gli aiuti, che riescono a raccogliere, direttamente nelle zone di guerra. Da tempo abbiamo deciso di raccogliere aiuti per inviarli in Ucraina. Il prossimo viaggio organizzato è previsto per i primi di giugno. Chi volesse aiutarci in questa raccolta può aiutarci nella raccolta oppure donare quanto segue:

– generatori anche usati

– stampelle

– kit primo soccorso

– medicine, antidolorifici , antipiretici, antistaminici, etc etc.(come al solito)

– bende, garze, cerotti di varie dimensioni e per varie parti del corpo

-creme anti ustione

– cibo adulti

– cibo bimbi

– giocattoli

– cibo cani

– abbigliamento solo uomo:

* Magliette a manica lunga

* Magliette a manica corta

* Felpe

* Pantaloni con tasche

* Pile

Colori: nero, verde militare, blu scuro, marrone, beige

– Siringhe, prodotti per flebo, lacci emostatici

– Prodotti per l’igiene

– Pannolini

– Pannoloni anziani

– Vestiti bimbo/bimba

– Estintori

– Scarponi da trekking uomo

– Bevande (latte, succhi di frutta, caffè in polvere, tè)

– Barrette energetiche/proteine

– coperte (no piumoni o trapunte o lenzuola)

– Bevande energetiche

– Prodotti cura e igiene anziani

– Sedie a rotelle

– Quaderni, penne, colori, per bambini/scuola”.

I materiali potete portarli direttamente presso la Cascina Solidale a Fiano in Via Rossini 101 oppure al centro di raccolta a Caselle, in Via Circonvallazione fronte Piazza del mercato. Per informazioni contattare il 392.0766516 oppure unasocietaperamore@yahoo.it. Per il ritiro a Torino e nei comuni limitrofi, sono disponibili gli attivisti dell’Associazione Italia Liberale e Popolare, contattabili su wathsapp al 3482246251 o via mail libpoppiemonte@gmail.com.

(11 maggio 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata