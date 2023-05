Trenta chilogrammi di hashish nel ripostiglio. Arrestato

Lunedì mattina, gli agenti del Commissariato di PS Barriera Milano hanno arrestato un trentenne straniero per detenzione di sostanza stupefacente. L’uomo è stato fermato in corso Svizzera dagli agenti del commissariato mentre stava salendo a bordo dell’auto. Nel vano attrezzi dell’auto, gli agenti hanno trovato materiale utile al confezionamento di quantitativi di sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai poliziotti di rinvenire nel ripostiglio dell’abitazione dell’uomo quasi 30 chili di hashish, suddiviso in confezioni da un chilogrammo ciascuna. All’interno di una tasca di un giubbotto, gli agenti hanno anche rinvenuto 25 grammi di cocaina. Nel cassone del letto matrimoniale, invece, i poliziotti hanno trovato e sequestrato la somma di 15600 euro in contanti. Ulteriori indagini sono in corso.

(26 maggio 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata