“Venti inconsueti”, venti racconti brevi di amicizie amorose. Imperdibile il nuovo libro di Gianfranco Maccaferri

“Venti inconsueti”, venti racconti brevi di amicizie amorose è il nuovo libro di Gianfranco Maccaferri già disponibile in e-book e cartaceo su Amazon. Venti storie vissute da ragazzi che si innamorano, che amano sinceramente e disperatamente. Questo sentimento, vissuto in paesi con costumi sociali e morali molto diversi tra loro, permette un ventaglio di esperienze che sorprende e affascina per ambientazioni e modalità di rapporti umani. Gli ambienti che accolgono le varie storie sono ambienti che fanno riferimento a tradizioni e culture diverse dalla nostra, e proprio per questo capaci di destare la curiosità dello straniero. Venti racconti brevi fondati principalmente sull’argomento della diversità culturale, sociale, di genere: le singole trame presentano sfumature tematiche in grado di accogliere una narrazione ricca e accattivante. Dal sudest asiatico ai paesi arabi, dall’est Europa all’Africa subsahariana sino ai paesi europei che ben conosciamo… Realtà molto diverse tra loro che permettono un confronto reale sulla vita amorosa dei ragazzi. I sentimenti sono i medesimi ma le modalità di esprimerli e viverli si differenziano sorprendentemente.

L’autore, che lettrici e lettori ricordano per “Il mio nome è Rohita. Lo tsunami in una vita” pubblicato per i nostri tipi, torna con il consueto stile sui temi che gli sono cari. Il libro, come ricordavamo già disponibile in cartaceo e in e-book su Amazon, è una preziosa raccolta che consigliamo a lettrici e lettori che vogliano scoprire un mondo che va oltre le storie raccontate dall’autore. Ve ne consigliamo la lettura.

(6 giugno 2023)

