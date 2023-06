Nuova Joint Venture: per la Giurista d’Impresa Lorenza Morello diventa ambasciatrice di SomaBay in Italia

Siamo lieti di annunciare la nascita di una sinergia tra due Paesi, Italia ed Egitto, che non potrà che giovare allo sviluppo di entrambi i mercati” queste le prime dichiarazioni dopo l’incontro svoltosi nei giorni scorsi a SomaBay tra i rappresentanti di Somabay Real Estate e alcuni rappresentanti di Morello Consulting, guidati da Lorenza Morello. La nostra ventennale esperienza nella ricerca di opportunità di investimento e crescita in tutto il mondo per i nostri clienti ci ha portato senza esitazioni ad accettare l’invito a diventare ambasciatori di Somabay in Italia – spiega Lorenza Morello, giurista d’impresa ed esperta di internazionalizzazione, nonché volto televisivo noto in Italia.

“La nostra missione è far conoscere ai nostri clienti nuove opportunità di investimento e luoghi nel mondo dove trascorrere il proprio tempo e aumentare il proprio benessere. Le esigenze della clientela con patrimoni immobiliari e mobiliari diventano sempre più sofisticate e complesse a fronte dell’obiettivo di gestire, conservare ed accrescere in modo consapevole il patrimonio accumulato. Morello Consulting è specializzata nell’elaborazione di soluzioni altamente personalizzate, perfettamente funzionali ad un approccio che va oltre la pura gestione finanziaria del patrimonio. I clienti con grandi patrimoni avvertono, oggi più che mai, l’esigenza che i propri valori siano gestiti nel modo più efficiente possibile, e non solo dal punto di vista del rendimento del portafoglio finanziario. Si avverte infatti con sempre maggiore forza la necessità di massimizzare le opportunità a livello di benefici fiscali, mantenendo al contempo la flessibilità di adattare la composizione del patrimonio immobiliare e mobiliare a esigenze in continua evoluzione. tra le priorità vi sono inoltre questioni delicate quali il passaggio del patrimonio da una generazione all’altra, la protezione e, non ultima, la riservatezza. Flessibilità contrattuale, libera scelta delle strategia d’investimento e riservatezza sono tutte caratteristiche tipiche di una soluzione in grado di fornire una gestione del patrimonio particolarmente efficiente. Somabay rappresenta tutto questo : infinite spiagge bianche, hotel di lusso, campi da golf e spa sono solo alcuni delle attrattive di questa costa egiziana dove la barriera corallina del Mar Rosso non ha nulla da invidiare agli esotici atolli. Chi vuole fare un investimento lungimirante e scegliere una casa innovativa e a basso impatto può parlare direttamente con gli architetti il team che saprà costruire velocemente la casa dei tuoi sogni seguendo i tuoi desideri” Questa sinergia nasce per far conoscere agli italiani un nuovo modo di vivere l’Egitto con un investimento che può portare molteplici benefici nel tempo. dopo più di 20 anni in questa parte dell’egitto è per me un vero piacere instaurare una sinergia con un’azienda che ha sicuri margini di sviluppo in una terra che ha tante possibilità di apertura sia per i privati che per le aziende che vogliono venire a investire qui. Questi ultimi anni hanno insegnato a tutti quanto sia preziosa la vita all’aria aperta, soprattutto se in luoghi ameni ea contatto con la natura. Somabay è questo e molto altro. Non voglio lasciarmi sfuggire la sfida di progettare insieme questo futuro”.

(9 giugno 2023)

