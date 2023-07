Furto in un bar del quartiere Cit Turin. Un arresto

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico coadiuvato dagli agenti del Commissariato San Paolo ha arrestato in flagranza di reato un venticinquenne di origini marocchine per furto aggravato a danno in un esercizio commerciale in via Principi d’Acaja. L’uomo era già destinatario della misura cautelare della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

I fatti intorno alle 4 del mattino, quando gli agenti della Squadra Volante giungono sul luogo del furto in seguito a una segnalazione e notano un vetro rotto e tracce di sangue e riescono, grazie alle indicazioni ricevute, a intercettare il giovane che viene trovato con 70 euro e una bottiglia di amaro ancora sigillata addosso. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario. Alla luce dei fatti, il venticinquenne, con a proprio carico già l’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G., è stato arrestato per furto aggravato. Ulteriori indagini sono in corso.

(11 luglio 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata