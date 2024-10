Giovane travolto da un’auto in via Breglio a Torino: condizioni gravissime

di Redazione Cronaca

Un 26enne di Torino è ricoverato in condizioni gravissime al San Giovanni Bosco dopo essere stato investito giovedì sera, 17ottobre, intorno alle 23 mentre attraversava via Breglio. Il giovane, che a giorni diventerà padre, è stato travolto da un’auto ed è stato immediatamente trasportato al San Giovanni Bosco e operato nella notte dall’equipe di neurochirurgia per un trauma cranico e facciale.

La prognosi è riservata.

(18 ottobre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata