La Questura di Torino comunica gli orari dell’Ufficio Passaporti per il mese di settembre

Si ricordano gli orari degli Uffici Passaporti, valevoli per il mese settembre:

Questura Piazza Cesare Augusto 5

Prenotati: secondo il giorno e l’orario da Agenda on line;



Non prenotati: giovedì dalle 15.00 alle 18.00, dedicato esclusivamente presentazione istanze rilascio passaporti, oltre agli ordinari orari dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ad eccezione del martedì il cui orario è dalle 15.00 alle 18.00;



Urgenza: coloro che avessero urgenza documentata potranno recarsi in Piazza Cesare Augusto 5, nei suddetti orari di apertura al pubblico.



Commissariati sezionali e distaccati

Prenotati: secondo il giorno e l’orario da Agenda on line, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ad eccezione del martedì il cui orario è dalle 15.00 alle 18.00.

Urgenza: coloro che avessero urgenza documentata potranno recarsi in Ciascun Commissariato Sezionale o Distaccato della Provincia, nei suddetti orari di apertura al pubblico.

Le istanze connotate dal carattere di urgenza saranno singolarmente valutate al fine di garantire il tempestivo rilascio del passaporto.

Agenda elettronica on line

Si ricorda inoltre che con decorrenza 1 dicembre 2023 l’agenda elettronica on line sarà aperta con una nuova formalità e consentirà di prenotare in ciascun Ufficio Passaporto della Questura e dei Commissariati Sezionali-Distaccati nella fascia oraria 9-11, rimanendo la fascia oraria 11-13 dal lunedì al venerdì, ad accesso libero, ovvero senza prenotazione, eccezione fatta il martedì ove sarà possibile accedere solo previa prenotazione sulla fascia oraria 15-18. Restano validi gli appuntamenti già fissati fino al 30 novembre 2023.

