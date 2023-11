Attività di prevenzione per Giornata Mondiale contro l’AIDS. Le attività di sensibilizzazione dei Giovani Democratici del Piemonte

Il 1 dicembre si ricorda la Giornata Mondiale contro l’AIDS: questa epidemia “silenziosa” ha generato 25 milioni di morti negli ultimi 40 anni. E’ importante fare prevenzione a partire proprio dai più giovani e nelle scuole, perché troppo spesso non si svolge una regolare e completa educazione sessuale e sentimentale: oltre all’HIV/AIDS esistono, infatti, diverse malattie sessualmente trasmissibili da cui proteggersi.

I Giovani Democratici del Piemonte, nella giornata del 1 dicembre, saranno impegnati in attività di sensibilizzazione in diverse province della regione. In particolare, i militanti della giovanile distribuiranno davanti alle scuole i nostri volantini informativi, con un QR CODE per svolgere un questionario anonimo e verificare le proprie conoscenze in merito alle malattie sessualmente trasmissibili.

I ragazzi e le ragazze della giovanile declineranno le loro attività sui territori, da domani e nei prossimi giorni, con la distribuzione di volantini e profilattici gratuiti, o con eventi specifici che verranno comunicati in seguito.

(30 novembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata