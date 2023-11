A Torino si parla di Franco Califano al Circolo dei Lettori

Un libro saggio su uno dei più significativi cantautori del panorama musicale italiano: a oltre un decennio dalla sua scomparsa Franco Califano viene ricordato da Giangilberto Monti e Vito Vita in un libro, edito da Gremese, che ne ripercorre la storia personale e la carriera artistica. FRANCO CALIFANO. Vita, successi, canzoni ed eccessi del “Prévert di Trastevere”, sarà presentato al Circolo dei lettori di Torino lunedì 11 dicembre alle ore 18:00. Con gli autori sarà presente anche Frank Del Giudice, autore per Califano di numerosi successi, primo dei quali “Tutto il resto è noia”.

Artista discontinuo ma di eccezionale talento, autore di grandi successi, interprete di canzoni dialettali romanesche, infaticabile animatore delle notti capitoline e talvolta protagonista di storie di cronaca nera, Franco Califano nasce a Tripoli nel 1938 ma cresce e vive a Roma dove scompare il 30 marzo 2013, lasciando in eredità, tra canzoni e poesie, circa 1000 opere.

La sua vocalità arrocchita, accentuata da stravizi e sigarette, ha tonalità medio basse e una tessitura limitata, ma le sue composizioni acquistano uno straordinario respiro melodico quando sono eseguite da interpreti del calibro di Ornella Vanoni (La musica è finita, Una ragione di più), Mia Martini (Minuetto, La nevicata del ’56), Mina (Amanti di valore), Peppino Di Capri (Un grande amore e niente più), Bruno Martino (E la chiamano estate), Fred Bongusto (Questo nostro grande amore) e moltissimi altri interpreti.

Un libro che racconta come un romanzo l’avventurosa vita del Califfo riportando le dichiarazioni di amici e collaboratori intervistati per l’occasione e attingendo ai tanti spunti autobiografici sparsi nelle sue canzoni: a cominciare da due capolavori come Tutto il resto è noia (1977) e La mia libertà (1981), canzoni-manifesto della sua ispirazione e del suo stile di vita anticonformista.

Giangilberto Monti è interprete, compositore e saggista. Ha firmato testi di teatro e cabaret,scritto canzoni d’autore e ideato radiodrammi per la Radio Svizzera Italiana. Da anni conduce ricerche sulla canzone italiana e francese, con libri, dischi e spettacoli. Tra le sue opere, il Dizionario dei Cantautori e il Dizionario dei Comici (Garzanti).

Vito Vita, giornalista, ha scritto per diverse riviste musicali, tra cui «Raropiù», «BEATi voi!» e «Storie di giovani pop», e collabora con «Vinile», «Prog Italia», «Musica leggera» e «Classic Rock». Ha partecipato alla stesura di libri sulla canzone italiana. Nel 2019 ha pubblicato Musica solida, volume dedicato alla storia dell’industria discografica italiana.

Insieme, Giangilberto Monti e Vito Vita hanno scritto Gli anni d’oro della canzone francese, un volume ricco di immagini d’epoca che ripercorre il trentennio aureo della canzone francese del Novecento attraverso le carriere dei suoi protagonisti assoluti, con un’attenta analisi degli intrecci tra la produzione musicale italiana e quella dei cugini d’Oltralpe.

(30 novembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata