Cervinia non cambierà nome, parola di Sindaca

Il cambio di nome di Cervinia non s’ha da fare. Così, restando dentro il novero delle cose veramente importanti vi informiamo che la sindaca Elisa Cicco ha avviato l’iter per tenere il vecchio nome, cosa che anche la Regione non disapprova se è vera la dichiarazione: “Tornare indietro di può”. E alla prima cittadina di Valtournanche, che ha annunciato l’intenzione di opporsi alla nuova denominazione della celebre località sciistica valdostana, si aggiunge la voce della ministra Santanchè secondo la quale “cambiare nome” è un’idea folle, quasi come dire che la stagione in Versilia è andata benissimo.

Per chiudere con una battuta giocosa.

(30 novembre 2023)

